TOK FM: Насилие и алкоголь стали нормой для украинских семей на территории Польши

Координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская в городе Люблин (Польша) рассказала об участившихся случаях недопустимого поведения в семьях украинских беженцев.
Они ведут неприемлемо в польском обществе. В частности, это касается домашнего насилия и злоупотребления алкоголем, как у себя дома, так и в общественных местах. В последнее время в Люблине участились обращения в связи с издевательством над детьми в украинских семьях.
Однако при посещении этих семей госорганами они оказывают сопротивление и говорят, что на Украине подобное поведение является нормой, заявила Рабачевская в эфире радиостанции TOK FM.
Ранее сообщалось, что политолог Александр Сосновский заявил о массовом оттоке украинских беженцев с территории Германии. Это связано с тем, что мигранты ведут себя крайне аморально, а гостеприимные немцы устали с этим мириться.