Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об утреннем обстреле Грайворона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале оценил масштабы атаки ВСУ по региону.
Глава региона сообщил, что в результате недавних атак по нескольким районам региона обошлось без жертв. Местная инфраструктура пострадала, в частности, было повреждено одно из административных зданий.
С утра сотрудники оперативных служб и администрации произведут обход пострадавших территорий и оценят нанесенный ущерб.
Отдельно он уточнил, что пока писал сообщение в свой канал, начался обстрел Грайворона. Гладков пообещал «держать в курсе» последних событий и оперативно информировать о происходящем.
Ранее Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка украинскими боевиками.