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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об утреннем обстреле Грайворона

Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об утреннем обстреле Грайворона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале оценил масштабы атаки ВСУ по региону.

Глава региона сообщил, что в результате недавних атак по нескольким районам региона обошлось без жертв. Местная инфраструктура пострадала, в частности, было повреждено одно из административных зданий.

С утра сотрудники оперативных служб и администрации произведут обход пострадавших территорий и оценят нанесенный ущерб.

Отдельно он уточнил, что пока писал сообщение в свой канал, начался обстрел Грайворона. Гладков пообещал «держать в курсе» последних событий и оперативно информировать о происходящем.

Ранее Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка украинскими боевиками.
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