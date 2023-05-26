Подростки из Амурской области украли видеокарты на сумму более миллиона рублей

После того как одну из них обнаружили в ломбарде, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Подростки признали свою вину и рассказали, что большую часть украденного реализовали через сайт объявлений. Сейчас продолжается расследование уголовного дела по данному факту. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.