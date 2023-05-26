Подростки из Амурской области украли видеокарты на сумму более миллиона рублей

Житель Благовещенска обратился в полицию с заявлением о краже видеокарт стоимостью 1,5 миллиона рублей из его помещения на улице 50 лет Октября. Об этом сообщает издание «КП.РУ».
В результате расследования правоохранительными органов были задержаны четыре подростка: трое в возрасте 17 лет и один 16-летний. По данным следствия они проникли в подвал дома и украли 13 видеокарт.
После того как одну из них обнаружили в ломбарде, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Подростки признали свою вину и рассказали, что большую часть украденного реализовали через сайт объявлений. Сейчас продолжается расследование уголовного дела по данному факту. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.
Ранее СМИ сообщили, что житель Дагестана похитил у уснувшего в мечети мужчины телефон стоимостью 120 тысяч рублей. Он разбил гаджет после того, как не смог его разблокировать.