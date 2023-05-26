Известный комик Вахид Сатай скончался на 94-м году жизни

Знаменитый комик и актер из Сингапура Вахид Сатай ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом пишет «Культуромания».
Юморист на протяжении долгого времени страдал от диабета. В начале мая он был госпитализирован в связи с инфицированием пальца ноги. Артист скончался от гангрены и болезни сердца в доме своей внучки.
Сатай начинал свою профессиональную карьеру, работая художником-декоратором в киностудии. Личные таланты юмориста позволили ему позднее попасть в киноиндустрию, дебютировав в 1957 году в ленте «Понтианак». В дальнейшем он стал лауреатом Азиатского кинофестиваля в категории «Лучший комик».
Ранее сообщалось, что популярная израильская модель Карин Боуман скончалась из-за последствий анорексии. Девушка ушла из жизни в возрасте 35 лет.