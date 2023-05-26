Эксперт Василий Дандыкин назвал причину отсутствия контрнаступления ВСУ

Армия России продолжает наносить удары по тылам вооруженных сил Украины (ВСУ), что сдерживает реализацию их активных наступлений. Также одним из главных факторов является то, что российская сторона смогла освободить Артемовск и оттеснить противника с его территорий. Все это влияет на то, что ВСУ до сих пор не начали свое контрнаступление, приводит слова Дандыкина URA.RU.