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Эксперт Василий Дандыкин назвал причину отсутствия контрнаступления ВСУ

Армия
Эксперт Василий Дандыкин назвал причину отсутствия контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему разрекламированное Киевом контрнаступление до сих пор не было реализовано, несмотря на многочисленные обещания и прогнозы.

Армия России продолжает наносить удары по тылам вооруженных сил Украины (ВСУ), что сдерживает реализацию их активных наступлений. Также одним из главных факторов является то, что российская сторона смогла освободить Артемовск и оттеснить противника с его территорий. Все это влияет на то, что ВСУ до сих пор не начали свое контрнаступление, приводит слова Дандыкина URA.RU.

Ранее сообщалось, что советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о начале контрнаступления ВСУ еще в середине мая. По его словам, ВСУ начали наступление, однако не полностью, а лишь проводя некоторые операции.
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