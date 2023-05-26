Эксперт Василий Дандыкин назвал причину отсутствия контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему разрекламированное Киевом контрнаступление до сих пор не было реализовано, несмотря на многочисленные обещания и прогнозы.
Армия России продолжает наносить удары по тылам вооруженных сил Украины (ВСУ), что сдерживает реализацию их активных наступлений. Также одним из главных факторов является то, что российская сторона смогла освободить Артемовск и оттеснить противника с его территорий. Все это влияет на то, что ВСУ до сих пор не начали свое контрнаступление, приводит слова Дандыкина URA.RU.
Ранее сообщалось, что советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о начале контрнаступления ВСУ еще в середине мая. По его словам, ВСУ начали наступление, однако не полностью, а лишь проводя некоторые операции.