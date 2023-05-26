Фигуриста Костомарова не выпишут из больницы в ближайшее время

Сообщается, что спортсмен страдает депрессией, которая связана с перенесенной ампутацией конечностей, и специалистам пока не удается вывести его из этого состояния. Хотя Костомаров старается бороться с апатией, его переживания только усугубляются. Поэтому планируемая выписка из больницы не состоится, и спортсмен останется в «Коммунарке» до осени.