Фигуриста Костомарова не выпишут из больницы в ближайшее время

Новости о том, что олимпийский чемпион Роман Костомаров вскоре может быть выписан из больницы, оказались преждевременными. Об этом сообщает издание teleprogramma.pro.
Сообщается, что спортсмен страдает депрессией, которая связана с перенесенной ампутацией конечностей, и специалистам пока не удается вывести его из этого состояния. Хотя Костомаров старается бороться с апатией, его переживания только усугубляются. Поэтому планируемая выписка из больницы не состоится, и спортсмен останется в «Коммунарке» до осени.
Ему предстоит проходить реабилитацию, включающую восстановление внутренних органов и психологического здоровья. Специалисты продолжат работать над его выздоровлением, чтобы помочь преодолеть депрессию после ампутации конечностей.
Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, что Костомаров отказался от помощи психотерапевтов из-за широкой поддержки со стороны семьи и друзей. Он отметил, что спортсмен обладает силой воли и сможет преодолеть испытания.