Посольство РФ в Южной Корее провело концерт в честь Дня рождения композитора Сергея Рахманинова

Посольство Российской Федерации в Сеуле провело концерт в честь российско-корейской дружбы, который был приурочен к 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова. Об этом пишет «Культуромания».
Чрезвычайный и полномочный посол России в Южной Корее Андрей Кулик, председатель Ассоциации корейско-российских обменов Ки Ен Су, президент ассоциации Пан Ге Ен, бывший министр обороны Республики Квон Ен Хэ приняли участие в культурном мероприятии.
Кулик подчеркнул, что композиции Рахманинова выходят за рамки «пространства и времени». Также дипломат отметил, что на концерте собрались «друзья России», испытывающие к ней симпатию и уважение, работающие над укреплением дружбы между странами.
Ранее сообщалось, что Москва и Хельсинки работают над выработкой единого решения по вопросу взаимной разморозки счетов диппредставительств. Российская сторона подчеркнула, что всегда готова к взаимному диалогу.