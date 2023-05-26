Новый вид антибиотика сможет бороться даже со смертельными супербактериями

Вывести сам препарат деятели науки смогли благодаря машинному обучению и искусственному интеллекту. Работающий против крайне опасных бактерий антибиотик позволил уничтожить смертельно опасную бактерию Actinetobacter baumanii, которая обитает на ручках дверей, столах и на прилавках в магазинах, вызывая трудноизлечимые инфекции кожного покрова.