Новый вид антибиотика сможет бороться даже со смертельными супербактериями

Американские ученые смогли произвести новый вид антибиотика, который позволяет бороться с супербактериями, ранее неподвластными лекарствам. Об этом сообщил сайт CNN.
Вывести сам препарат деятели науки смогли благодаря машинному обучению и искусственному интеллекту. Работающий против крайне опасных бактерий антибиотик позволил уничтожить смертельно опасную бактерию Actinetobacter baumanii, которая обитает на ручках дверей, столах и на прилавках в магазинах, вызывая трудноизлечимые инфекции кожного покрова.
«Это невероятно многообещающе», - заявил доцент медицинской школы имени Перлмана Пенсильванского университета Сезар де ла Фуэнте.
Единственное чего опасаются ученые, так это того, что бактерия сможет эволюционировать под воздействием нового антибиотика и придется придумывать лекарство мощнее.
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