Новые жертвы Японии: МИД внес телеведущую Ольгу Скабееву в санкционный список

Ранее сообщалось, что Япония добавила в санкционный список несколько орагнизаций, занимающихся производственной или исследовательской деятельностью. Так, Токио запретил экспорт товаров для ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО «Информационные технологии Папилон», НПК «Технологический центр», а также для Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.