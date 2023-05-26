Новые жертвы Японии: МИД внес телеведущую Ольгу Скабееву в санкционный список

Министерство иностранных дел Японии заявило о расширении санкционного списка против России, ее физических и юридических лиц.
Новым членом санкционного списка Японии стала телеведущая Ольга Скабеева, которая ведет программу «60 минут» на телеканале «Россия 1». Также в реестр вошли два завода: рязанский металлокерамический и уральский – гражданской авиации. Соответствующее заявление было сделано утром 26 мая МИДом Японии.
Ранее сообщалось, что Япония добавила в санкционный список несколько орагнизаций, занимающихся производственной или исследовательской деятельностью. Так, Токио запретил экспорт товаров для ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО «Информационные технологии Папилон», НПК «Технологический центр», а также для Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.