Иммунолог Жемчугов призвал не паниковать из-за нового коронавируса

Доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил опасность нового штамма коронавируса и призвал россиян не поддаваться панике. Об этом сообщает издание LIFE.
Эксперт отметил, что развитие ковида подчиняется законам эволюции на Земле, и целью всех живых организмов является размножение и захват территории. В этом плане коронавирус ничем не отличается от других микробов и организмов. Новые штаммы будут продолжать вытеснять старые, это закономерный процесс.
Однако, Жемчугов уверен, что с течением времени будут найдены лекарства и вакцины против новых штаммов коронавируса, как это происходит с тысячами других болезней.
Ранее доктор биологических наук Михаил Чумаков рассказал когда может появиться особо опасный штамм ковида. Это возможно в том случае, если его создадут генетики.