Иммунолог Жемчугов призвал не паниковать из-за нового коронавируса

Эксперт отметил, что развитие ковида подчиняется законам эволюции на Земле, и целью всех живых организмов является размножение и захват территории. В этом плане коронавирус ничем не отличается от других микробов и организмов. Новые штаммы будут продолжать вытеснять старые, это закономерный процесс.