Вирусолог Альтштейн рассказал об опасности птичьего гриппа для людей

Вирусолог Анатолий Альтштейн, успокоил граждан, сказав, что заражение птичьим гриппом человека крайне редко. Об этом сообщает издание LIFE.
Вирусолог отметил, что птичий грипп является прежде всего ветеринарной проблемой и заразиться им довольно сложно. Однако, инфицирование возможно при тесном контакте с птицами, например, в условиях птичьего хозяйства.
Альтштейн пояснил, что за последние 25 лет всего около тысячи человек в мире заразились птичьим гриппом. Он также отметил, что это заболевание протекает очень тяжело, и около половины заболевших умирает. Однако, такие случаи крайне редки.
Ранее СМИ сообщили, что в нескольких районах Москвы объявили карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Ограничения введены в районах: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.