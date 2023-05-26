Москва и Хельсинки пытаются прийти к единому решению по взаимной разморозке счетов

Представители Москвы совместно с коллегами Хельсинки пытаются прийти к единому решению в вопросе взаимной разморозки банковских счетов дипломатических представительств.
Как сообщает сайт РЕН ТВ, работники дипмиссии РФ стараются наладить контакт с финнами, чтобы разрешить возникший конфликт.
«Над вопросом работают внешнеполитические ведомства обеих стран», - сообщают в посольстве.
Российские представители отдельно подчеркнули, что РФ всегда готова для взаимного диалога и все еще лелеет надежду на возможность конструктивно обсудить появившуюся проблему.
Ранее МИД РФ вызвал к себе послов из ФРГ и Дании из-за результатов по расследованию взрыва на «Северных потоках».