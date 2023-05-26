Президент Республики Сербской Милорад Додик обвинил НАТО в давлении на страны ради поставок оружия Украине

Президент Республики Сербской Милорад Додик прокомментировал вероятную поставку оружия для Украины со своей стороны.
Изначально многие страны не собирались принимать такого опосредованного участия в конфликте России и Украины, как спонсирование Украины оружием. Однако давление блока НАТО вынудило их начать поставлять Киеву боеприпасы и иную военную помощь. Республика Сербская отказывается делать это, как уже и говорила раньше, приводят слова Додика РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Додик высказался о помощи «партнеров» для Украины. По словам президента, эти страны помогают Киеву только для того, чтобы извлечь выгоду, как они это делают в большинстве случаев на мировой арене. Также он отметил, что Запад регулярно отвергает какие-либо мнения, кроме своего, в связи с чем многие страны находятся под его давлением.