Ранее сообщалось, что Додик высказался о помощи «партнеров» для Украины. По словам президента, эти страны помогают Киеву только для того, чтобы извлечь выгоду, как они это делают в большинстве случаев на мировой арене. Также он отметил, что Запад регулярно отвергает какие-либо мнения, кроме своего, в связи с чем многие страны находятся под его давлением.