Оперштаб Краснодарского края прокомментировал взрыв в столице региона

Оперативный штаб Краснодарского края рассказал о происшествии на Морской улице в региональной столице. Об этом сообщил официальный Telegram-канал.
Хлопок в районе строения на улице Морской, 54/2, был слышен в 04:17 по московскому времени. На место происшествия направлены экстренные службы. Сообщается, что в результате инцидента произошло повреждение кровли здания и окон, при этом возгорание не наблюдается. Пострадавшие, по предварительным данным, отсутствуют.
Ранее сообщалось, что неизвестные совершили поджог релейного шкафа на железнодорожной станции «Чухлинка» в Москве. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание. Полиция в настоящее время ищет виновных.