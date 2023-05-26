Оперштаб Краснодарского края прокомментировал взрыв в столице региона

Хлопок в районе строения на улице Морской, 54/2, был слышен в 04:17 по московскому времени. На место происшествия направлены экстренные службы. Сообщается, что в результате инцидента произошло повреждение кровли здания и окон, при этом возгорание не наблюдается. Пострадавшие, по предварительным данным, отсутствуют.