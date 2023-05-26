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Голая немка устроила дебош в индуистском храме на Бали

Голая немка устроила дебош в индуистском храме на Бали

28-летняя немецкая туристка Дарья Тушински разделась догола и ворвалась в индуистский храм, испортив зрителям спектакль.

Как сообщает сайт РЕН ТВ, девушка повела себя так из-за того, что ей отказали в покупке билета. Тогда она сняла с себя всю одежду и ворвалась прямо на представление, передразнивая актеров. Подоспевшие к нарушительнице стражи правопорядка задержали ее. Сообщается, что у Тушински наблюдалась депрессия из-за неправильного расчета своего бюджета на отдых.

Теперь, по местным законам, ей грозит до двух лет и восьми месяцев тюрьмы. После того как Тушински вывели, настоятели храма провели ритуал по очищению места от «плохой энергии».

Ранее стало известно, что впавшая на Бали в кому жительница Новосибирска умерла от инсульта.
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