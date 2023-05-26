Эксперт Агван Микаелян рассказал о негативных последствиях введения четырехдневной рабочей недели

На данный момент Россия не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю, так как это понесет за собой те или иные потери: либо для работника, либо для работодателя или даже для клиента, который пользуется их услугами. То есть, если позволить сотрудникам работать только четыре дня в неделю, придется принять соответствующие меры. Например, сократить зарплату или каким-то образом повысить производительность, а также можно поднять стоимость товаров и услуг, приводят слова Микаеляна «Известия».