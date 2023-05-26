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Эксперт Агван Микаелян рассказал о негативных последствиях введения четырехдневной рабочей недели

Общество
Эксперт Агван Микаелян рассказал о негативных последствиях введения четырехдневной рабочей недели

Эксперт Агван Микаелян рассказал о том, почему сейчас Россия не способна перейти на четырехдневную рабочую неделю.

На данный момент Россия не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю, так как это понесет за собой те или иные потери: либо для работника, либо для работодателя или даже для клиента, который пользуется их услугами. То есть, если позволить сотрудникам работать только четыре дня в неделю, придется принять соответствующие меры. Например, сократить зарплату или каким-то образом повысить производительность, а также можно поднять стоимость товаров и услуг, приводят слова Микаеляна «Известия».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал о невозможности введения в России четырехдневной рабочей недели. По словам Нилова, это невозможно, потому что сейчас на Москву оказывается колоссальное экономическое давление, которое вынуждает повышать нормы производительности.
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