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Россиянам рассказали о неожиданной опасности «левых» SIM-карт

Общество
Россиянам рассказали о неожиданной опасности «левых» SIM-карт

Операционный директор сервиса CosmoVisa, Дмитрий Михайлов, рассказал о рисках использования «уличных» сим-карт. Опасениями эксперта поделилось издание «Газета.Ру».

Михайлов пояснил, что «серые» сим-карты уже имеют официальных владельцев, на которых они зарегистрированы. Перед продажей они могут быть зарегистрированы на подставное физическое или юридическое лицо. Человек или фирма, на которую зарегистрирована сим-карта, могут распоряжаться ею по своему усмотрению.

Это открывает возможности для мошенничества, например, для получения их дубликатов в салонах сотовой связи. Таким образом злоумышленники смогут иметь доступ к личным кабинетам в социальных сетях, мессенджерах, мобильных банках и других площадках, где были оставлены данные банковских карт.

Ранее СМИ сообщили, что мошенники разработали новый способ обмана россиян. Они переодеваются в одежду сотрудников банков и по видеозвонку выманивают необходимые данные.
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