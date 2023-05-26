Россиянам рассказали о неожиданной опасности «левых» SIM-карт

Михайлов пояснил, что «серые» сим-карты уже имеют официальных владельцев, на которых они зарегистрированы. Перед продажей они могут быть зарегистрированы на подставное физическое или юридическое лицо. Человек или фирма, на которую зарегистрирована сим-карта, могут распоряжаться ею по своему усмотрению.