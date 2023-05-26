Эксперт Елена Успенская дала полезные советы женщинам по открытию бизнеса

Директор танцевальных школ в Москве Елена Успенская рассказала правилах построения бизнеса «по-женски». Современное общество создало все условия для монетизации практически всего что угодно. Об этом пишет 5-tv.ru.
Успенская заявила, что выстраивать новый бизнес можно и со второй половиной. Мужчина будет отвечать за стратегические задачи, а женщина воплощать идеи, поскольку девушки всегда аккуратно и внимательно относятся к деталям.
Эксперт отметила и важность образа при работе с клиентами и партнерами. Успенская советует не отказываться от преимуществ женской красоты и особенностей характера, а, наоборот, использовать их в качестве инструмента психологического воздействия.
Также необходимо ставить итоговую цель перед открытием бизнеса, задавая самой себе вопрос, чего нужно добиться через пять лет, а также использовать «женскую интуицию». Ключевым двигателем мотивации для девушек, по мнению эксперта, должно являться стремление к самореализации, общественной пользе и независимости.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Бразилии вынес обвинительный приговор бывшему президенту страны Фернанду Афонсу Колора ди Мелу по делу об отмывании денег и пассивной коррупции. Политик осуществлял противозаконную деятельность в 2010-2014 годах.