Эксперт Елена Успенская дала полезные советы женщинам по открытию бизнеса

Также необходимо ставить итоговую цель перед открытием бизнеса, задавая самой себе вопрос, чего нужно добиться через пять лет, а также использовать «женскую интуицию». Ключевым двигателем мотивации для девушек, по мнению эксперта, должно являться стремление к самореализации, общественной пользе и независимости.