Ученые считают, что картошка фри может быть причиной депрессии

В исследовании, длившемся почти 11 лет приняли участие более 14 тысяч человек. Ученые утверждают, что данные пока предварительные и нет причин целиком обвинять в болезнях картошку, но как известно, жирная пища повышает уровень холестерина, вызывает психическую нагрузку и позволяет «заесть» стресс.