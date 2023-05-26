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Ученые считают, что картошка фри может быть причиной депрессии

Общество
Ученые считают, что картошка фри может быть причиной депрессии

Исследовательская группа из города Ханчжоу в Китае выяснила, что частое употребление картошки фри связано с повышением возникновения психологических расстройств. Об этом сообщил сайт издания CNN.

По словам исследователей, употребление жареного картофеля связано с увеличением шанса возникновения тревоги на 12% и депрессии на 7%. Молодые мужчины чаще демонстрировали эти симптомы после употребления блюда.

В исследовании, длившемся почти 11 лет приняли участие более 14 тысяч человек. Ученые утверждают, что данные пока предварительные и нет причин целиком обвинять в болезнях картошку, но как известно, жирная пища повышает уровень холестерина, вызывает психическую нагрузку и позволяет «заесть» стресс.

Ранее иностранные производители картофеля призвали ограничить поставки сельхозпродукции в Россию.
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