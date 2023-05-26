Эксперт Сейнсбери рассказала, как снять стресс с помощью секса

Согласно заявлению консультанта по вопросам фертильности Трейси Сейнсбери, оптимальная частота сексуальной активности для снятия стресса составляет три раза в неделю. Об этом рассказало издание «Лента.ру».
Это, по ее мнению, обеспечивает необходимую дозу гормонов счастья, включающих серотонин, дофамин и окситоцин, которые в свою очередь повышают стойкость и выносливость в борьбе со стрессом, а также способствуют психологическому благополучию.
Сейнсбери также отмечает, что секс должен стать частью повседневной рутины для пары. Вместо того чтобы отдаляться от партнера в трудные времена, специалист советует заниматься сексом чаще, чтобы укрепить эмоциональную связь и повысить уровень гормонов счастья.
Ранее сексолог Антон Орлов перечислил признаки женщины-абьюзера. В список попали девушки, прибегающие к оскорблениям и унижениям, а также использующие физическое насилие.