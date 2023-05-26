Лидеры Бразилии и Китая обсудили достижение мира в конфликте России и Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которого лидеры обсудили конфликт России и Украины.
В четверг, 25 мая, Лула да Силва провел переговоры с Си Цзиньпином и обсудил вопросы, касающиеся текущей мировой повестки. В частности, была поднята тема достижения мирных переговоров между Россией и Украиной. Также лидеры обсуждали предстоящий саммит БРИКС, который состоится в августе текущего года, написал Силва в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что, несмотря на упорное давление на Силву со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, бразильский лидер не смог встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам Силвы, это произошло из-за несовпадения в графике президентов.