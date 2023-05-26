Бывшего президента Бразилии признали виновным в отмывании денег

Верховный суд Бразилии постановил, что экс-президент Бразилии Фернанду Афонсу Колора ди Мелу виновен в отмывании денег и пассивной коррупции.
Как сообщает сайт РИА Новости, в результате противоправной деятельности, которой политик занимался в 2010-2014 годах, он успел получить взятку в размере 20 млн реалов.
Экс-президенту также инкриминируют участие в преступном сговоре, сверх всех обвинений. Судья Эдсон Фачин, который вел разбирательство по этому делу, определил наказание для горе-политика в 33 года лишения свободы, штрафы, компенсации и конфискацию имущества, полученного преступными методами.
Ранее стало известно, что жителя Хабаровского края приговорили к 17 годам лишения свободы за поджог жилого дома.