Бывшего президента Бразилии признали виновным в отмывании денег

Экс-президенту также инкриминируют участие в преступном сговоре, сверх всех обвинений. Судья Эдсон Фачин, который вел разбирательство по этому делу, определил наказание для горе-политика в 33 года лишения свободы, штрафы, компенсации и конфискацию имущества, полученного преступными методами.