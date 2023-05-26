Секс африканца закончился тройным переломом пениса

Произошедшее описывается как крайне редкое урологическое неотложное состояние. Врачи отмечают, что кровотечение из уретры продолжалось в течение пяти часов. Мужчине были предоставлены обезболивающие препараты, он был направлен в Христианский медицинский центр Килиманджаро.