Секс африканца закончился тройным переломом пениса

Сообщается, что житель Танзании обратился за медицинской помощью с тройным переломом пениса, полученным во время секса. Об этом рассказало издание «Лента.ру».
Произошедшее описывается как крайне редкое урологическое неотложное состояние. Врачи отмечают, что кровотечение из уретры продолжалось в течение пяти часов. Мужчине были предоставлены обезболивающие препараты, он был направлен в Христианский медицинский центр Килиманджаро.
Урологи, проводившие обследование пациента, сообщили, что его половой орган был искривлен, вздут и наполнен кровью. Ультразвуковое исследование выявило разрыв кровеносного сосуда. Было принято решение провести хирургическую операцию. После шести месяцев восстановительного периода мужчина полностью оправился от произошедшего.
Ранее СМИ сообщили, что житель Италии попал в больницу с некрозом пениса после суточного секс-марафона.