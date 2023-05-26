Неизвестные устроили пожар возле железнодорожной станции в Москве

Злоумышленники подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в районе станции «Чухлинка» на территории российской столицы. К настоящему моменту огнеборцы потушили пожар. Об этом пишет «РЕН ТВ».
Сообщается, что происшествие случилось на второй Карачаровской улице. Сотрудники спасательных служб, прибывшие на место, оперативно ликвидировали возгорание. Правоохранительные органы в настоящее время занимаются поисками виновных.
Ранее сообщалось, что несколько улиц на территории Москвы оказались под водой из-за мощного дождя. Тропический ливень начался на востоке столицы, а затем охватил и другие районы. В одном из ЖК Новой Москвы вода залила лифты, подъезды и парковки.