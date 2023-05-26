Неизвестные устроили пожар возле железнодорожной станции в Москве

Ранее сообщалось, что несколько улиц на территории Москвы оказались под водой из-за мощного дождя. Тропический ливень начался на востоке столицы, а затем охватил и другие районы. В одном из ЖК Новой Москвы вода залила лифты, подъезды и парковки.