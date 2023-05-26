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Беспилотник ВСУ атаковал центр Краснодара

Беспилотник ВСУ атаковал центр Краснодара

Telegram-канал Mash сообщает, что украинский беспилотник атаковал центр Краснодара.

По сообщениям очевидцев БПЛА совершил удар по зданию в Фестивальном микрорайоне. Там находится офис оператора сотовой связи МТС. На видеозаписях свидетелей происшествия видно, что произошел взрыв в результате удара дрона.

Осколки от летательного аппарата упали на постройку на Морской улице. Информации о пострадавших и раненых пока не поступало. Официальные источники также еще не комментровали произошедшее.

Ранее стало известно о беспилотнике украинской стороны, сбитом в небе над Белгородом. Его уничтожили российские средства ПВО, оперативно отреагировавшие на появление аппарата.
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