Беспилотник ВСУ атаковал центр Краснодара

Telegram-канал Mash сообщает, что украинский беспилотник атаковал центр Краснодара.
По сообщениям очевидцев БПЛА совершил удар по зданию в Фестивальном микрорайоне. Там находится офис оператора сотовой связи МТС. На видеозаписях свидетелей происшествия видно, что произошел взрыв в результате удара дрона.
Осколки от летательного аппарата упали на постройку на Морской улице. Информации о пострадавших и раненых пока не поступало. Официальные источники также еще не комментровали произошедшее.
Ранее стало известно о беспилотнике украинской стороны, сбитом в небе над Белгородом. Его уничтожили российские средства ПВО, оперативно отреагировавшие на появление аппарата.