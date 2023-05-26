Япония расширила санкционный список на экспорт товаров для российских компаний

Правительство Японии опубликовало бюллетень, говорящий о принятии нового пакета санкций в отношении нескольких компаний Российской Федерации. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Токио вводит запрет на экспорт для ряда организаций, в их числе ООО «Информационные технологии Папилон», НПК «Технологический центр», ВНИИ «Сигнал», ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ и Фонд перспективных исследований (ФПИ).
Ранее сообщалось, что ЕС насторожен поступательным расширением связей Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Пекин старается оказывать серьезные усилия для предоставления поддержки Москве в вопросе защиты «коренных интересов».