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Япония расширила санкционный список на экспорт товаров для российских компаний

Общество
Япония расширила санкционный список на экспорт товаров для российских компаний

Правительство Японии опубликовало бюллетень, говорящий о принятии нового пакета санкций в отношении нескольких компаний Российской Федерации. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

Токио вводит запрет на экспорт для ряда организаций, в их числе ООО «Информационные технологии Папилон», НПК «Технологический центр», ВНИИ «Сигнал», ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ и Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Ранее сообщалось, что ЕС насторожен поступательным расширением связей Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Пекин старается оказывать серьезные усилия для предоставления поддержки Москве в вопросе защиты «коренных интересов».
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