Япония расширила санкционный список на экспорт товаров для российских компаний

Токио вводит запрет на экспорт для ряда организаций, в их числе ООО «Информационные технологии Папилон», НПК «Технологический центр», ВНИИ «Сигнал», ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ и Фонд перспективных исследований (ФПИ).