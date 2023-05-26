Житель Ленинградской области убил отца и деда из-за крупной суммы денег

Ранее этот человек обратился в местную полицию с заявлением о пропаже своих родственников. Он сообщил, что 59-летний отец и 87-летний дедушка ушли из дома и не вернулись. Однако несколько дней спустя полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что он пытался скрыть кражу 1,2 миллиона рублей с карты старшего родственника.