Житель Ленинградской области убил отца и деда из-за крупной суммы денег

Полиция Гатчинского района Ленинградской области задержала 35-летнего мужчину, который подозревается в двойном убийстве своего отца и дедушки. Об этом сообщает издание «КП.РУ»
Ранее этот человек обратился в местную полицию с заявлением о пропаже своих родственников. Он сообщил, что 59-летний отец и 87-летний дедушка ушли из дома и не вернулись. Однако несколько дней спустя полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что он пытался скрыть кражу 1,2 миллиона рублей с карты старшего родственника.
Во время ссоры он несколько раз ударил мужчин. В итоге они скончались от полученных травм. Тела погибших были вывезены на границу Ленинградской и Псковской областей и закопаны. Их точное местонахождение пока неизвестно. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства.
Ранее СМИ сообщили, что в Ленинградской области нашли обезглавленное тело пропавшего в 2022 году мужчины. Труп был обнаружен рядом с озером Софино.