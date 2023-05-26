«Повысить ставку»: Эксперт Дэвис предупредил Запад об ответе России

Военный эксперт Дэниел Дэвис рассказал о том, какой вопрос сейчас стоит перед Киевом на поле боя с Россией.
Западные союзники Украины привыкли недооценивать Россию, поэтому стараются не замечать ее побед в зоне боевых действий и принижать заслуги. Однако это чревато критичными для Запада последствиями.
Союзники Киева могут настолько перестать замечать настоящее положение дел, что решат «повысить ставку» и начать более активные наступательные действия на территорию России, что в свою очередь приведет к соответствующему ответу, приводит слова Дэвиса издание 19FortyFive.
Он отметил, что сейчас Киев должен решить для себя, готова ли Украина бросить все свои ресурсы на нападение ВСУ или может приберечь их для защиты от контрнаступления России.
Ранее сообщалось, что советник президента Украины Михаил Подоляк рассказал о действиях ВСУ в рамках контрнаступления. По словам Подоляка, наступление украинской армии уже началось, однако сейчас оно ограничивается отдельными действиями.