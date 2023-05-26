ООН встревожен участившимся случаями сексуального насилия в лагерях содержания на территории ДР Конго

Ранее юрист Кэми Чавис рассказала об изменениях в правоохранительной системе США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году. В полиции произошли изменения «на местах», тогда как кардинальных перемен на уровне законодательства не случилось.