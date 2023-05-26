ООН встревожен участившимся случаями сексуального насилия в лагерях содержания на территории ДР Конго

Специальный представитель ООН Прамила Паттен выразила глубокую обеспокоенность участившимися случаями сексуального насилия в отношении женщин и девочек в лагерях для перемещенных лиц на территории ДР Конго.
Паттен заявила, что сложившиеся обстоятельства требуют принятия «немедленных действий». Лишь по официальным данным ЮНИСЕФ зарегистрировал в провинции Северное Киву 38 тысяч случаев сексуального насилия в лагерях.
Многие пострадавшие заявили, что насильниками выступают вооруженные мужчины и постояльцы мужского пола в местах содержания. Представитель сообщила, что потерпевшим непременно должна оказываться медицинская помощь, а местные власти должны выполнять обязательства по защите прав человека, – пишет отделение ООН в Женеве.
Ранее юрист Кэми Чавис рассказала об изменениях в правоохранительной системе США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году. В полиции произошли изменения «на местах», тогда как кардинальных перемен на уровне законодательства не случилось.