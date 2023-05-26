Что можно и нельзя делать в день Лукерьи Комарницы

Народный праздник Лукерья Комарница, также известный как день память святой Гликерии Новгородской традиционно отмечается 26 мая. Издание «Курьер.Среда» подробно рассказало о традициях.
В праздник святой Гликерии и день Лукерьи Комарницы существует ряд действий, которые лучше не совершать. Например, не следует плакать от радости или тоски, так как это может привести к горю в будущем. Нельзя оставлять свои волосы на расческе, их нужно выбросить в проточную воду, чтобы избежать семейных проблем.
Также не стоит отдавать свои вещи другим, чтобы не потерять счастье и удачу. Разбитая посуда считается предвестником несчастья, поэтому не следует бить ее даже случайно. Нельзя смотреть на солнце при выходе из дома, так как это может лишить человека возможности заметить нечистую силу, проникшую в дом. Не стоит тратить много денег и отказываться от работы, поскольку это может привести к длительной финансовой неудаче и потере помощи от высших сил.
Если в этот день разобьется посуда, то можно собрать осколки и закопать их под старым деревом, чтобы избежать неприятностей. Нельзя убивать комаров. День также считается удачным для труда и выполнения дополнительных обязанностей.
Народные приметы включают в себя такие знаки, как: крупный комар, который предвещает добрый год, поникшие цветки земляники, которые могут указывать на ненастье, а также крупные пискуны, которые предсказывают хороший год.
Ранее православные отмечали праздник Вознесения Господня. Этот день символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом.