Что можно и нельзя делать в день Лукерьи Комарницы

Также не стоит отдавать свои вещи другим, чтобы не потерять счастье и удачу. Разбитая посуда считается предвестником несчастья, поэтому не следует бить ее даже случайно. Нельзя смотреть на солнце при выходе из дома, так как это может лишить человека возможности заметить нечистую силу, проникшую в дом. Не стоит тратить много денег и отказываться от работы, поскольку это может привести к длительной финансовой неудаче и потере помощи от высших сил.