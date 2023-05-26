Популярная израильская модель умерла от анорексии в возрасте 35 лет

Модель из Израиля Карин Боуман умерла в возрасте 35 лет из-за последствий анорексии.
Как сообщает сайт РИА Новости, она вела продолжительную борьбу с заболеванием, которое у нее возникло в 22 года. После этого, практически всю оставшуюся жизнь девушка пыталась вылечиться от анорексии.
На момент смерти Боуман весила всего лишь 23 килограмма. Причиной смерти стала сильная пневмония, возникшая на фоне ее худобы. Последние дни она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Известно, что модельным делом занимались еще четыре сестры погибшей. В 2002 году она смогла занять второе место на нацконкурсе красоты.
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