«Дышишь – значит живешь»: Эксперты рассказали о способе борьбы с панической атакой

Психолог Анастасия Лысакова рассказала о том, как людям, которые страдают паническими атаками, справиться с очередным приступом.
Как правило, люди, которые страдают паническими атаками часто, могут вовремя понять, что у них начинается приступ паники, и предпринять соответствующие меры. Например, можно отойти в место, где вы сможете успокоиться и начать глубоко дышать. Таким образом у мозга автоматически появится ассоциация с отсутствием опасности. Это связано с тем, что дыхание воспринимается, как жизнь: «Дышишь - значит живешь».
Также можно попробовать причинить легкую боль. Например, слегка надавить на кончик пальца ногтем. Это позволит организму ощутить что-то кроме паники и сконцентрироваться на боли, которая позволит почувствовать сначала палец, а потом и все тело. В конечном счете это поможет человеку отвлечься, приводит слова Ласыковой «Радио Sputnik».
Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, как помочь человеку во время приступа панической атаки. По словам неврологов, стоит взять человека за руку, говорить с ним короткими понятными предложениями и задавать отстраненные вопросы, которые помогут ему отвлечься.