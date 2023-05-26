«Дышишь – значит живешь»: Эксперты рассказали о способе борьбы с панической атакой

Как правило, люди, которые страдают паническими атаками часто, могут вовремя понять, что у них начинается приступ паники, и предпринять соответствующие меры. Например, можно отойти в место, где вы сможете успокоиться и начать глубоко дышать. Таким образом у мозга автоматически появится ассоциация с отсутствием опасности. Это связано с тем, что дыхание воспринимается, как жизнь: «Дышишь - значит живешь».