Названа диета, позволяющая быстро понизить уровень холестерина

Переход на растительную диету должен быть плавным. Отказывайтесь от своих любимых продуктов постепенно, потому что организм начнет испытывать сильный стресс и недомогание из-за нехватки нужных элементов. Отдельно стоит ограничить блюда, прожаренные в масле и фритюре, например, картошку фри и фалафель.