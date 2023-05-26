Названа диета, позволяющая быстро понизить уровень холестерина

Ученые рассказали о диете, которая позволяет быстро и эффективно снизить уровень холестерина. Об этом рассказал сайт CNN.
Лучшими для избавления от излишка холестерина признаны веганские и вегетарианские растительные диеты, ведь исследования показывают, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у этих категорий людей снижается на 7%.
Переход на растительную диету должен быть плавным. Отказывайтесь от своих любимых продуктов постепенно, потому что организм начнет испытывать сильный стресс и недомогание из-за нехватки нужных элементов. Отдельно стоит ограничить блюда, прожаренные в масле и фритюре, например, картошку фри и фалафель.
Если адаптация к новой диете не происходит, то стоит обратиться к врачу и поискать другие методы снижения уровня холестерина.
Отдельно ученые отмечают, что показатели у каждого испытуемого были разными, так как все сугубо индивидуально.
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