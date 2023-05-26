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Угроза удара: Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Происшествия
Угроза удара: Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Министерство цифровой трансформации Украины представило актуальную информацию о работе систем оповещения на территории страны. Соответствующие данные отображены на интерактивной онлайн-карте в Сети.

Воздушная тревога звучит на территории всех областей Украины, в том числе и в Киеве. Подробности и информация о причинах и обстоятельствах произошедшего к настоящему моменту не представлены. Также системы предупреждения работают на подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось о взрыве на территории Днепропетровской области. Инцидент произошел во время объявленной ранее воздушной тревоги в регионе. Подробности произошедшего отсутствуют.
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