Угроза удара: Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Министерство цифровой трансформации Украины представило актуальную информацию о работе систем оповещения на территории страны. Соответствующие данные отображены на интерактивной онлайн-карте в Сети.
Воздушная тревога звучит на территории всех областей Украины, в том числе и в Киеве. Подробности и информация о причинах и обстоятельствах произошедшего к настоящему моменту не представлены. Также системы предупреждения работают на подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось о взрыве на территории Днепропетровской области. Инцидент произошел во время объявленной ранее воздушной тревоги в регионе. Подробности произошедшего отсутствуют.