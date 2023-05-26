Угроза удара: Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога звучит на территории всех областей Украины, в том числе и в Киеве. Подробности и информация о причинах и обстоятельствах произошедшего к настоящему моменту не представлены. Также системы предупреждения работают на подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.