Американка стала лесбиянкой после просмотра TikTok и родила ребенка в отношениях с девушкой*

Американка Линда Фрутс из города Санрайз (Флорида) попала в заголовки газет после того, как рассказала, что попросила своего бывшего партнера стать отцом ее нового ребенка. Издание Independent рассказало о необычной семье.
Линда, которой сейчас 33, расторгла свой брак с 36-летним Кристофером Хертингом в августе 2021 года после восьми лет совместной жизни. Просматривая TikTok, она поняла, что ее привлекают женщины. В результате этого у нее произошло «сексуальное пробуждение». Женщина решила, что она лесбиянка.
После встречи с 36-летней Мэдди Гросс дамы стали неразлучны и решили завести детей. Они попросили Кристофера, стать донором спермы, чтобы помочь им расширить семью. Мужчина согласился. На прошлой неделе «современная семья» приняла пополнение – малыша Арло.
«Моей самой большой проблемой было то, что мне было некомфортно быть просто донором. Я хотел быть отцом и быть вписанным в свидетельство о рождении на законных основаниях.», — пожаловался мужчина.
Ранее СМИ сообщили, что Лига безопасного интернета потребовала наказать за пропаганду ЛГБТ блогера Андрея Петрова. Соответствующая просьба была направлена председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
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