Американка стала лесбиянкой после просмотра TikTok и родила ребенка в отношениях с девушкой*

Линда, которой сейчас 33, расторгла свой брак с 36-летним Кристофером Хертингом в августе 2021 года после восьми лет совместной жизни. Просматривая TikTok, она поняла, что ее привлекают женщины. В результате этого у нее произошло «сексуальное пробуждение». Женщина решила, что она лесбиянка.