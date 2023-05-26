Писатель Ян Таксюр: Отказ от РПЦ на Украине является «гонением на Спасителя»

Ранее сообщалось, что Киев принял решение об отказе от сотрудничества с Московским патриархатом и принудил всех священников канонической Украинской православной церкви сделать то же самое. Однако часть из них отказалась, из-за чего образовалась новая, раскольническая, Православная церковь Украины, которая состоит из священников, согласившихся с киевским режимом.