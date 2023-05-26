Писатель Ян Таксюр: Отказ от РПЦ на Украине является «гонением на Спасителя»

Писатель Ян Таксюр прокомментировал решение украинских властей об отказе от русской православной церкви.
Киев воспринимает РПЦ, как враждебную структуру, которая ему мешает. Это стало причиной, по которой действующая власть Украины приняла решение об отречении от Московского патриархата. Однако это решение является катастрофическим, потому что означает «гонение на Спасителя», приводят слова Таксюра РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Киев принял решение об отказе от сотрудничества с Московским патриархатом и принудил всех священников канонической Украинской православной церкви сделать то же самое. Однако часть из них отказалась, из-за чего образовалась новая, раскольническая, Православная церковь Украины, которая состоит из священников, согласившихся с киевским режимом.