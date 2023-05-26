Юрист Кэми Чавис: Конгресс США не отреагировал на убийство Джорджа Флойда

Бывшая помощница прокурора округа Колумбия Кэми Чавис заявила об изменениях в работе полиции США после убийства афроамерикаднца Джорджа Флойда в 2020 году. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Чавис сообщила, что многие изменения коснулись работы правоохранителей «на местах», однако кардинальных перемен на уровне Конгресса так и не произошло из-за отсутствия политической воли. Юрист отметила, что в США «расовое примирение» до сих пор не установилось, хотя новые поколения из-за произошедшего смогли осознать проблемы, которые их страна пережила в прошлом. Чавис подчеркнула, что суд над полицейским Дереком Шовином, убившим Флойда, стал одним из редких прецедентов.
Ранее сотрудники полиции доставили в отдел мужчину, подозреваемого в краже телефона стоимостью 120 тысяч рублей в помещении мечети на территории Дагестана. 20-летний молодой человек является жителем Каспийска.