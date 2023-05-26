Юрист Кэми Чавис: Конгресс США не отреагировал на убийство Джорджа Флойда

Чавис сообщила, что многие изменения коснулись работы правоохранителей «на местах», однако кардинальных перемен на уровне Конгресса так и не произошло из-за отсутствия политической воли. Юрист отметила, что в США «расовое примирение» до сих пор не установилось, хотя новые поколения из-за произошедшего смогли осознать проблемы, которые их страна пережила в прошлом. Чавис подчеркнула, что суд над полицейским Дереком Шовином, убившим Флойда, стал одним из редких прецедентов.