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Замглавы Совбеза РФ Медведев: Конфликт на Украине может растянуться на десятилетия

Общество
Замглавы Совбеза РФ Медведев: Конфликт на Украине может растянуться на десятилетия

Конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу власти нынешнего киевского режима, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает издание «ТАСС».

Во время общения с журналистами во Вьетнаме он заявил, что с текущей киевской властью возможен период, когда продолжительность перемирия составит около трех лет, а конфликта остановится на срок около двух лет, после чего все начнется заново. Именно поэтому, считает Медведев, необходимо уничтожить природу нацистской власти в Киеве. Кроме того он прокомментировал грядущие выборы в США и заявил, что лучшим исходом для Москвы было бы поражение «человека, страдающего деменцией».

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о трех возможных сценариях будущего Украины. Согласно одному из них, страна будет полностью разделена между ЕС и РФ.
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