Во время общения с журналистами во Вьетнаме он заявил, что с текущей киевской властью возможен период, когда продолжительность перемирия составит около трех лет, а конфликта остановится на срок около двух лет, после чего все начнется заново. Именно поэтому, считает Медведев, необходимо уничтожить природу нацистской власти в Киеве. Кроме того он прокомментировал грядущие выборы в США и заявил, что лучшим исходом для Москвы было бы поражение «человека, страдающего деменцией».