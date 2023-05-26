Шведский наемник Даниэль Пирсон был найден мертвым в Киеве

36-летний Даниэль Пирсон поехал воевать на Украину еще в апреле 2022 года. На протяжении всего года он поддерживал контакты со своей семьей и собирался возвращаться назад, в родную страну. Полиция обнаружила Пирсона мертвым в собственной постели в столице Украины, после того как он прекратил выходить на связь и отвечать на звонки. Причины и обстоятельства смерти пока что остаются неизвестными. Как будет проходить транзит тела на родину, украинская сторона не уточняет.