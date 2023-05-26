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Эксперт Олег Иванников предсказал нападение украинских диверсантов на Белоруссию

Армия
Эксперт Олег Иванников предсказал нападение украинских диверсантов на Белоруссию

Военный эксперт Олег Иванников рассказал о целях украинских диверсантов в Белгородской области на фоне многочисленных новостей о действиях последних.

Украинские диверсанты и солдаты вооруженных сил Украины совершают нападения на Белгородскую область только для того, чтобы спровоцировать местное население. Они пытаются добиться паники среди жителей и предпринимают попытки продемонстрировать им, что власть в России не в состоянии их защитить. Однако это только провокации, которые в дальнейшем могут начаться и на территории Белоруссии, приводит слова Иванникова URA.RU.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о попытках ВСУ атаковать регион 24 мая. Успешная работа систем ПВО позволила предотвратить нападения.
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