Украинские диверсанты и солдаты вооруженных сил Украины совершают нападения на Белгородскую область только для того, чтобы спровоцировать местное население. Они пытаются добиться паники среди жителей и предпринимают попытки продемонстрировать им, что власть в России не в состоянии их защитить. Однако это только провокации, которые в дальнейшем могут начаться и на территории Белоруссии, приводит слова Иванникова URA.RU.