Эксперт Олег Иванников предсказал нападение украинских диверсантов на Белоруссию

Военный эксперт Олег Иванников рассказал о целях украинских диверсантов в Белгородской области на фоне многочисленных новостей о действиях последних.
Украинские диверсанты и солдаты вооруженных сил Украины совершают нападения на Белгородскую область только для того, чтобы спровоцировать местное население. Они пытаются добиться паники среди жителей и предпринимают попытки продемонстрировать им, что власть в России не в состоянии их защитить. Однако это только провокации, которые в дальнейшем могут начаться и на территории Белоруссии, приводит слова Иванникова URA.RU.
Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о попытках ВСУ атаковать регион 24 мая. Успешная работа систем ПВО позволила предотвратить нападения.