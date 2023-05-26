РИА Новости: В Днепропетровской области Украины произошел взрыв

Средства массовой информации сообщили о прозвучавшем взрыве на территории Днепропетровской области Украины. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости» со ссылкой на данные ряда СМИ.
Сообщается, что взрыв произошел во время ранее объявленной воздушной тревоги на территории Днепропетровской области. В настоящее время какие-либо детали касательно причин и обстоятельств произошедшего отсутствуют.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали по трем направлениям территорию Донецкой Народной Республики 46 раз за сутки 25 мая. Украинские боевики выпустили по ДНР 277 единиц различных боеприпасов. В течение суток ранения получили семь гражданских лиц, в том числе дети 2013 и 2017 годов рождения.