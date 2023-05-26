РИА Новости: В Днепропетровской области Украины произошел взрыв

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали по трем направлениям территорию Донецкой Народной Республики 46 раз за сутки 25 мая. Украинские боевики выпустили по ДНР 277 единиц различных боеприпасов. В течение суток ранения получили семь гражданских лиц, в том числе дети 2013 и 2017 годов рождения.