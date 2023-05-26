Доктор Мясников рассказал, как легко и просто сохранить здоровье на долгие годы

Мясников рассказал, что всегда плотно завтракает, принимает холодный душ и регулярно занимается гимнастикой. Утро у него начинается с тренировки, которая проходит с 6:00 до 8:15 каждый день. После этого, зимой он окунается в прорубь, а летом купается в пруду. Вечером врач советует не включать телевизор, а в течение дня не допускать навязчивых мыслей и не тревожиться о будущем.