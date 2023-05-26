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Эксперты рассказали, как снять напряжение с уставших на работе глаз

Общество
Эксперты рассказали, как снять напряжение с уставших на работе глаз

Эксперты из издания MEN TODAY рассказали, как можно быстро снять усталость с глаз, даже если они очень устали.

Сама по себе усталость глаз ухудшает вашу производительность практически вдвое. Здоровые и расслабленные глазные яблоки помогут вам начать хорошо себя чувствовать даже в самые напряженные моменты работы.

Первый совет – это потребление большого количества яиц, они повышают уровень зеаксантина и хорошо насыщают ваш организм белком.

Второй совет – не перенапрягайтесь. Не стоит быть трудоголиком, дайте себе отдохнуть. Погубленное здоровье не стоит никакой зарплаты, ведь потом придется потратиться намного больше, чем вы заработали.

Третий совет – научитесь расслабляться. Хорошее хобби, не утруждающее и так перенапряженные глаза, сильно поможет вам отвлечься и подумать на отстраненные темы.

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