Эксперты рассказали, как снять напряжение с уставших на работе глаз

Эксперты из издания MEN TODAY рассказали, как можно быстро снять усталость с глаз, даже если они очень устали.
Сама по себе усталость глаз ухудшает вашу производительность практически вдвое. Здоровые и расслабленные глазные яблоки помогут вам начать хорошо себя чувствовать даже в самые напряженные моменты работы.
Первый совет – это потребление большого количества яиц, они повышают уровень зеаксантина и хорошо насыщают ваш организм белком.
Второй совет – не перенапрягайтесь. Не стоит быть трудоголиком, дайте себе отдохнуть. Погубленное здоровье не стоит никакой зарплаты, ведь потом придется потратиться намного больше, чем вы заработали.
Третий совет – научитесь расслабляться. Хорошее хобби, не утруждающее и так перенапряженные глаза, сильно поможет вам отвлечься и подумать на отстраненные темы.
Ранее врач-офтальмолог рассказала, какие капли подойдут для лечения возрастных заболеваний глаз.