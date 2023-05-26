Neuralink миллиардера Илона Маска получила разрешение на клинические испытания мозговых чипов на людях

Компания бизнесмена Илона Маска Neuralink получила разрешение американского регулятора FDA на клинические испытания чипов для мозга на людях. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости».
Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Америки (FDA) дало добро на начало испытаний на людях мозговых чипов. Маск сообщил, что решение регулятора является «важным первым шагом», способным в дальнейшем помочь многим людям. Информация о наборе испытуемых будет представлена позднее.
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