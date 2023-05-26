Neuralink миллиардера Илона Маска получила разрешение на клинические испытания мозговых чипов на людях

Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Америки (FDA) дало добро на начало испытаний на людях мозговых чипов. Маск сообщил, что решение регулятора является «важным первым шагом», способным в дальнейшем помочь многим людям. Информация о наборе испытуемых будет представлена позднее.