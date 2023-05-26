Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Neuralink миллиардера Илона Маска получила разрешение на клинические испытания мозговых чипов на людях

Общество
Neuralink миллиардера Илона Маска получила разрешение на клинические испытания мозговых чипов на людях

Компания бизнесмена Илона Маска Neuralink получила разрешение американского регулятора FDA на клинические испытания чипов для мозга на людях. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости».

Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Америки (FDA) дало добро на начало испытаний на людях мозговых чипов. Маск сообщил, что решение регулятора является «важным первым шагом», способным в дальнейшем помочь многим людям. Информация о наборе испытуемых будет представлена позднее.

Ранее врач-терапевт Татьяна Тарадеева рассказала, как избежать отравления рыбой. Эксперт отметила, что тушки можно хранить в холодильнике в течение одного-двух дней, а готовые блюда стоит употребить в течение суток.
илон маск neuralink чип мозговой чип Маск
Военкоры ФАН