Эксперты рассказали, как можно избавиться от выросшей мужской груди

Эксперты из издания Men’s Health рассказали о том, как можно избавиться от выросшей у мужчин груди.
Само заболевание, гинекомастия, встречалось хоть раз у 30% мужчин и проявляется либо в период полового созревания, либо в возрасте от 50 до 70 лет. Обычно причиной называют повышенный уровень «женского» гормона эстрогена, который и провоцирует рост молочных желез у мужчины. Причиной для выработки гормона могут быть, как и сбои в организме так и прием клинических препаратов или добавок.
Чтобы избавиться от такой груди нехирургическим путем стоит выполнять следующий курс упражнений:
Жим лежа. Да-да, самый классический прием для увеличения мышц торса способен избавить вас от лишнего жира в грудной клетке.
Подкидывание гири. Вы можете найти тысячи методов работы с гирей, но лучше всего конечно получить предварительные рекомендации от тренера.
Приседы с утяжелителями в руках. Держите в руках гантели или гирю и приседайте «стаканом». Так вы сможете прокачать еще и свои ноги.
Ранее издание А42 рассказало о смерти мужчины в фитнес-клубе.