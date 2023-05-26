Эксперты рассказали, как можно избавиться от выросшей мужской груди

Само заболевание, гинекомастия, встречалось хоть раз у 30% мужчин и проявляется либо в период полового созревания, либо в возрасте от 50 до 70 лет. Обычно причиной называют повышенный уровень «женского» гормона эстрогена, который и провоцирует рост молочных желез у мужчины. Причиной для выработки гормона могут быть, как и сбои в организме так и прием клинических препаратов или добавок.