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Страдающие диабетом, гипертонией и другими болезнями не смогут избежать мобилизации

Общество
Страдающие диабетом, гипертонией и другими болезнями не смогут избежать мобилизации

Минобороны России отказалось включать диабет и сердечно-сосудистые заболевания в перечень болезней, дающих право на освобождение от военной службы. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления ведомства, Александр Серговенцев, заявил, что если в список заболеваний для освобождения от мобилизации добавить сахарный диабет, то необходимо будет также включить гипертоническую и ишемическую болезни. Он выразил опасения, что в итоге не останется ни одного призывника, так как у всех есть хронические заболевания.

Известно, что указом президента Владимира Путина о частичной мобилизации не годными к службе признаются лица старше 65 лет, находящиеся под уголовным преследованием и призывники с категорией Д (негодные к военной службе). Серговенцев напомнил, что условия этого документа необходимо выполнять.

Ранее врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что весенний призыв в регионе продет без отправки новобранцев в войска. Он отметил, что специальные комиссии проведут медицинское освидетельствование призывников.
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