Страдающие диабетом, гипертонией и другими болезнями не смогут избежать мобилизации

Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления ведомства, Александр Серговенцев, заявил, что если в список заболеваний для освобождения от мобилизации добавить сахарный диабет, то необходимо будет также включить гипертоническую и ишемическую болезни. Он выразил опасения, что в итоге не останется ни одного призывника, так как у всех есть хронические заболевания.