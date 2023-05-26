Público: Европу настораживает поддержка России со стороны Китая

По мнению авторов издания, Китай пытается всеми силами оказать поддержку России, что было заметно по визиту Мишустина в Пекин, когда Си Цзиньпинь предложил оказать поддержку РФ для защиты «коренных интересов партнеров». Таким образом европейские страны могут начать переживать из-за оказания Москве более активной поддержки со стороны Китая, чем раньше.