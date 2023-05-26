Десятки улиц Москвы ушли под воду из-за мощных ливней

Жители нескольких улиц российской столицы стали очевидцами подтоплений в связи с начавшимися обильными дождями. Настоящий тропический ливень прошел на востоке города, а затем охватил и другие районы. Об этом пишет 5-tv.ru.
Некоторые лужи на улицах Москвы настолько глубоки, что горожанам приходится снимать обувь, чтобы не испортить ее. Водители транспортных средств, в свою очередь, опасаются попадания воды в двигатель. В одном из жилых комплексов Новой Москвы вода залила парковки, подъезды и лифты.
Ранее сообщалось о способах преодолеть неудобства при отключении горячей воды. Исследователи посоветовали приобрести электрический водонагреватель или накопительный бойлер.