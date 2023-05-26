Десятки улиц Москвы ушли под воду из-за мощных ливней

Некоторые лужи на улицах Москвы настолько глубоки, что горожанам приходится снимать обувь, чтобы не испортить ее. Водители транспортных средств, в свою очередь, опасаются попадания воды в двигатель. В одном из жилых комплексов Новой Москвы вода залила парковки, подъезды и лифты.