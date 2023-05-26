Врач Тарадеева рассказала, что делать при отравлении рыбой

Согласно рекомендациям врача-терапевта Татьяны Тарадеевой, при отравлении рыбой следует обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Издание «Газета.Ru» поделилось советами эксперта.
При тяжелом отравлении рекомендуется госпитализация в круглосуточный стационар. В первую очередь, при отравлении рыбой, необходимо промыть желудок. Для этого можно спровоцировать рвоту, выпив до 1 л теплой воды с солью и надавив на корень языка. Затем рекомендуется принять сорбент, который поможет вывести токсины из ЖКТ и замедлит их всасывание.
Кроме того, важно восполнить потерю жидкости, увеличивая употребление жидкости до 2-3 литров. Для восполнения потери микроэлементов при рвоте и диарее рекомендуется использовать регидратирующие солевые растворы, которые нужно применять в первые 6-8 часов с момента появления рвоты или диареи.
Ранее диетолог Римма Мойсенко перечислила тех, кому стоит отказаться от потребления рыбьего жира. В список вошли люди с аллергией на рыбу, страдающие неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике и некоторые другие категории граждан.