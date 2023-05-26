Врач Тарадеева рассказала, что делать при отравлении рыбой

При тяжелом отравлении рекомендуется госпитализация в круглосуточный стационар. В первую очередь, при отравлении рыбой, необходимо промыть желудок. Для этого можно спровоцировать рвоту, выпив до 1 л теплой воды с солью и надавив на корень языка. Затем рекомендуется принять сорбент, который поможет вывести токсины из ЖКТ и замедлит их всасывание.