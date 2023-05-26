Helsingin Sanomat: Россия пытается окончательно разорвать последние связи с Западом

Генерал Сами Нурми прокомментировал решение России выйти из соглашения о проведении военных инспекций с Финляндией.
Соглашение о взаимных военных инспекциях, заключенное между Россией и Финляндией, демонстрировало доверие, которое обе страны оказывали друг другу. Однако решение Москвы выйти из этого договора не предполагает какое-либо продолжение сотрудничества. Таким образом Россия пытается разорвать последние связи с западными странами, приводит слова Нурми издание Helsingin Sanomat. Он отметил, что, несмотря на это, Финляндия должна продолжать поддерживать контакт с Россией.
Ранее сообщалось, что аналитики «Царьграда» заявили о попытках Финляндии окончательно разорвать отношения с Россией. Хельсинки сделали акцент на развитии связей с западными партнерами, а не с Москвой, благодаря чему благоприятное сотрудничество России и Финляндии практически не может больше иметь место.