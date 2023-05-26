Helsingin Sanomat: Россия пытается окончательно разорвать последние связи с Западом

Ранее сообщалось, что аналитики «Царьграда» заявили о попытках Финляндии окончательно разорвать отношения с Россией. Хельсинки сделали акцент на развитии связей с западными партнерами, а не с Москвой, благодаря чему благоприятное сотрудничество России и Финляндии практически не может больше иметь место.